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Общество

18:39

Свыше 200 москвичей обратились в медицинские организации из-за укусов клещей за неделю

город общество

Фото: Depositphotos/andrei310

За неделю свыше 200 горожан обратились в медицинские организации столицы из-за укусов клещей. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

"За неделю в медицинские организации Москвы по поводу укусов клещей обратились 216 человек. Укусы в основном произошли при выезде москвичей за пределы Москвы, чаще всего на территории Московской и Тверской областей", – рассказали в ведомстве.

Отмечается, что случаев заболевания инфекциями, которые передают клещи, зарегистрировано не было. На данный момент число обращений в больницы пострадавших от укусов клещей не превышает среднемноголетних значений. Кроме того, в текущем сезоне с 1 января против клещевого вирусного энцефалита привиты 12,9 тысячи человек, из них – 4,845 тысячи детей, что более чем в 1,7 раза превышает показатель годичной давности.

Ранее главный внештатный специалист по инфекционным болезням СЗФО Елена Эсауленко рассказала, что одним из способов защиты от клещей является определенное ношение одежды на природе.

В Москве начался сезон клещей

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