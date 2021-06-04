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Общество

15:32

Мясников предупредил о смертельной опасности хромоты

общество медицина

Фото: depositphotos/VitalikRadko

Хромота даже в легкой форме может указывать на серьезные заболевания. Об этом врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1".

"Например, об атеросклерозе нижних конечностей. У людей грузных деформирован скелет и может быть разрушен тазобедренный сустав, так что есть опасность получить перелом шейки бедра", – сказал медик.

Он добавил, что с возрастом хромота становится все опаснее, так как может привести к потере ноги, инсульту или инфаркту.

Людям, страдающим от диабета, повышенного давления, а также пациентам с предрасположенностью к сердечно-сосудистым заболеваниям врач рекомендовал особо внимательно отнестись к проблеме.

Ранее Мясников рассказал, кому опасно летать на самолете. Он подчеркнул, что аккуратнее при длительных перелетах стоит быть перенесшим COVID-19 в тяжелой форме, а также злостным курильщикам.

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