Терапевт предупредила об опасности приема кальция

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Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Татьяна Романенко рассказала Москве 24, что бесконтрольный прием кальция может привести к серьезным проблемам со здоровьем.
Ранее врач и телеведущий Александр Мясников предупредил граждан, что организму может навредить неконтролируемый прием селена (Se). Этот микроэлемент способен оказывать различное воздействие на разных людей, уточнил эксперт. По его словам, нужно также учитывать существенный риск передозировки.
Перед приемом любого препарата или биологически активной добавки Романенко советует проконсультироваться с врачом и сдать необходимые анализы, которые помогут определить, есть ли дефицит в организме.
Кроме того, бесконтрольный прием кальция может повысить риск образования камней в почках, желчном и мочевом пузыре, продолжает терапевт.
"Мы также можем получить обострение заболевания желудочно-кишечного тракта. Могут обостриться язвенные процессы в желудке, в двенадцатиперстной кишке", – подчеркнула специалист.
Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова перечислила, какие опасности несет переизбыток в организме витамина D. В частности, это может спровоцировать появление камней в почках, а также привести к ухудшению состояния костей. По словам Чернышовой, нежелательные последствия могут развиться, если человек принимает в виде препаратов этот витамин.
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