Врач рассказал об опасности приема популярного микроэлемента

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Неконтролируемый прием микроэлемента селен (Se), необходимого для поддержания иммунитета, правильного синтеза белка и регуляции работы щитовидки, может нести угрозу для организма, сообщил врач и телеведущий Александр Мясников.
"Теоретически было накоплено довольно много данных, что это (селен. – Прим. ред.) вроде как средство, препятствующее развитию онкологии, средство, препятствующее развитию диабета, средство, препятствующее развитию сердечных заболеваний", – сказал он в эфире телеканала "Россия 1".
По словам Мясникова, селен может по-разному действовать на организмы разных людей. Кроме того, существует существенный риск передозировки как при его употреблении в виде добавок, так и в составе продуктов с высоким содержанием селена.
Врач пояснил, что основными признаками передозировки данного микроэлемента являются ломкость ногтей, выпадение волос, хроническая диарея и нарушение когнитивных функций.
Ранее врач-инфекционист Александра Гринева рассказала, что витамины поступают в организм человека с пищей, однако их количество зависит в том числе от особенностей диеты, способа хранения и приготовления продуктов.
"Доктор 24": селен
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