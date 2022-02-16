Биофизик рассказал о побочных эффектах при приеме больших доз витамина С

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Прием больших доз витамина C не способствует повышению скорости выздоровления от COVID-19, однако может спровоцировать опасные побочные эффекты, заявил биофизик, эксперт рабочей группы Национальной технологической инициативы "Хелснет" Андрей Ломоносов. Об этом сообщает RT.

"Прием витамина дозой свыше безопасной может привести к побочным эффектам. Среди них – нарушение работы желудочно-кишечного тракта", – рассказал Ломоносов.

По его словам, современная наука не располагает доказательствами того, что большие дозировки витамина C положительно влияют на тяжесть протекания коронавируса, однако достоверно известно, что превышение его рекомендованной суточной дозы опасно для людей с предрасположенностью к мочекаменной болезни.

"Употребление высоких доз витамина С длительное время способствует более быстрому формированию камней в почках, что важно знать людям, которые имеют предрасположенность к этому заболеванию. При приеме витамина С вместе с железом также возможно избыточное накопление железа в организме", – пояснил специалист.

В то же время кратковременное увеличение дозировки витамина C действительно эффективно при лечении других простудных заболеваний, заключил Ломоносов.

Ранее врач-иммунолог Мария Польнер предупредила об опасности использования иммуномодуляторов при коронавирусе. По словам специалиста, эти препараты могут спровоцировать неконтролируемую реакцию иммунной системы, которая будет видеть врага в клетках собственного организма. Кроме того, может возникнуть цитокиновый шторм, который увеличивает риск летального исхода.

