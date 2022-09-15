Диетолог рассказала о неожиданной опасности ряженки

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Чрезмерное употребление ряженки может ускорить старение организма. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

По словам эксперта, при приготовлении ряженки в результате томления образуются конечные продукты гликирования, которые могут нанести вред здоровью.





Елена Соломатина врач-диетолог Фактически не очень хорошо начинает работать коллаген, это проявляется морщинами. Это то, что на лице, то, что мы видим. А что внутри, мы не видим. У нас сбиваются обменные процессы. Это раннее старение. Морщины и снаружи, и внутри.

"Понятно, что, когда есть морщины, как кожа старческая, она не может нормально выполнять свои функции, она быстрее обветривается, подвергается облучению и так далее. То же самое и внутри", – предупреждает специалист.

При этом негативный эффект можно получить, если буквально "обпиваться" ряженкой. Но если употреблять один-два стакана в день, ничего страшного не произойдет. Наоборот, организм получит пользу, объясняет диетолог.

Вместе с тем Соломатина предупреждает, что есть люди, которым не стоит употреблять ряженку даже в адекватном количестве. Продукт нужно исключить при непереносимости молочного белка и обострении проблем с ЖКТ, рекомендует врач.

"Есть виды ряженки, которые особенно долго сбраживают. Она кислая и может нанести вред, если есть в стадии обострения какие-то проблемы с повышенной кислотностью или повреждением слизистой", – заключила эксперт.

Ранее россиянам посоветовали для лучшего засыпания перед сном употреблять теплое молоко. В продукте содержится мелатонин, который улучшает качество ночного отдыха. Для расслабления нервной системы достаточно будет одного стакана, и уже через 15 минут организм захочет спать.

