Диетолог рассказала о неожиданной опасности ряженки

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Чрезмерное употребление ряженки может ускорить старение организма. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.
По словам эксперта, при приготовлении ряженки в результате томления образуются конечные продукты гликирования, которые могут нанести вред здоровью.
"Понятно, что, когда есть морщины, как кожа старческая, она не может нормально выполнять свои функции, она быстрее обветривается, подвергается облучению и так далее. То же самое и внутри", – предупреждает специалист.
При этом негативный эффект можно получить, если буквально "обпиваться" ряженкой. Но если употреблять один-два стакана в день, ничего страшного не произойдет. Наоборот, организм получит пользу, объясняет диетолог.
Вместе с тем Соломатина предупреждает, что есть люди, которым не стоит употреблять ряженку даже в адекватном количестве. Продукт нужно исключить при непереносимости молочного белка и обострении проблем с ЖКТ, рекомендует врач.
"Есть виды ряженки, которые особенно долго сбраживают. Она кислая и может нанести вред, если есть в стадии обострения какие-то проблемы с повышенной кислотностью или повреждением слизистой", – заключила эксперт.
Ранее россиянам посоветовали для лучшего засыпания перед сном употреблять теплое молоко. В продукте содержится мелатонин, который улучшает качество ночного отдыха. Для расслабления нервной системы достаточно будет одного стакана, и уже через 15 минут организм захочет спать.
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