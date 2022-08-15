Диетолог рассказала, кому категорически нельзя пить кефир

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Пациентам с угревой сыпью и аллергией на белок коровьего молока советуют исключить из рациона кефир. Об этом News.ru рассказала член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова.

По ее словам, употребление этого напитка также стоит ограничить при дефиците лактазы, то есть фермента, переваривающего углеводы молочных продуктов.

"Есть такое состояние – лактазная недостаточность. Это недостаток фермента, переваривающего углеводы молочных продуктов. При его дефиците плохо переносятся молочные продукты. В основном это касается цельного молока, кисломолочка переносится лучше, но при большом количестве тоже вызывает метеоризм, вздутие живота, нарушение стула", – пояснила Круглова.

Что касается аллергии на белок, в основном она встречается в детском возрасте, однако иногда страдают и взрослые. В этом случае лучше полностью исключить кефир из рациона. Индивидуальный подход к употреблению этого продукта нужен и при некоторых заболеваниях и состояниях ЖКТ, в частности, при обострении гастрита, гастродуоденита и язвы желудка.

Ранее кандидат медицинских наук, врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что летом лучше отдавать предпочтение продуктам, которые легко усваиваются и помогают охладить организм. Эксперт отметила, что белки можно получать из продуктов, которые легче перевариваются. К ним относятся творог, яйца, морепродукты, курица, индейка, кролик.

По словам Соломатиной, летние супы, например, гаспачо, окрошка, свекольник дают насыщение и не требуют огромного количества энергии для переваривания. Она отметила, что есть также продукты, например цитрусовые, мята и огурец, которые считаются охлаждающими.

