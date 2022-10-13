Диетолог рассказала, кому опасно есть цитрусовые

Фото: depositphotos/NatashaBreen

Людям, склонным к аллергии, а также при непереносимости не следует употреблять цитрусовые. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.

"Безусловно, цитрусовые противопоказаны аллергикам, которые активно реагируют на такие продукты. Может быть кожная реакция или изменение дыхательных функций – вплоть до анафилактического шока", – объясняет специалист.

Кроме того, цитрусовые не стоит есть людям с аспириновой бронхиальной астмой, которая характеризуется гиперчувствительностью к аспирину и другим нестероидным противовоспалительным средствам. Такие фрукты будут поддерживать воспаление и вызвать астматические приступы, отмечает врач.





Маргарита Королева врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Аспирин – это ацетилсалициловая кислота. Салициловая кислота находится в цитрусовых, в мандаринах, апельсинах в частности, и это провоцирует аллергическую реакцию в виде расширения капилляров, особенно в бронхиальном дереве, и бронхоспазм.

При скрытой непереносимости также лучше исключить цитрусовые. Они могут привести к аутоиммунным заболеваниям, кожным высыпаниям, когнитивной дисфункции и переходу любых имеющихся недугов в категорию хронических, предупреждает Королева.

Определить, если ли у конкретного человека скрытая непереносимость, поможет специальный анализ, добавила она. Остальным людям цитрусовые можно и даже нужно употреблять, говорит врач.

"В их составе огромное количество витамина C и флавоноидов, которые помогают поддерживать иммунитет и регулируют липидный профиль организма, снижая уровень плохого холестерина", – заключила эксперт.

Ранее россиянам дали советы по выбору безопасных для здоровья апельсинов и мандаринов. По словам врача-диетолога Елены Соломатиной, в первую очередь стоит обратить внимание на страну их происхождения. Если цитрусовые доставили издалека, то, вероятно, обрабатывали фунгицидами для сохранности. Кроме того, следует избегать слишком красивых, глянцевых фруктов. В них могут присутствовать пестициды.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!