Врач рассказал, как выбрать безопасные для здоровья цитрусовые

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Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с Москвой 24 рассказала, что при выборе мандаринов и апельсинов нужно смотреть на страну-происхождение цитрусовых.

С 29 октября Роспотребнадзор ввел временный запрет на ввоз турецких мандаринов от компании Fikret Degirmenci. Такая мера связана с тем, что в продукции производителя обнаружили превышение максимально допустимого уровня пестицида хлорпирифос. В ведомстве подчеркнули, что ситуация находится на строгом контроле.

По словам Соломатиной, пестициды, вероятно, присутствуют во всех цитрусовых, иначе их нельзя было бы довезти до других стран.





Елена Соломатина врач-диетолог Если цитрусовые привезены издалека, нужно понимать, что сама логистика требует сохранения свежести, недопущения порчи, поэтому, как правило, их обрабатывают фунгицидами – специальными препаратами, которые позволяют фруктам храниться как можно дольше и сохранять свой товарный вид.

Чтобы обезопасить себя, эксперт советует не покупать слишком красивые, глянцевые апельсины и мандарины. Велика вероятность, что в них много пестицидов, подчеркнула она.

"Хорошо, что такие фрукты обладают, как правило, достаточно плотной шкуркой, которая все равно счищается и выбрасывается. Поэтому если их сверху обработали какими-то пестицидами, то вряд ли что-либо сильно проникнет внутрь", – уточнила эксперт.

Чтобы предотвратить попадание токсичных веществ в организм, Соломатина советует хорошо промывать кожуру апельсинов и мандаринов. "Когда мы начинаем ее счищать, мы же все равно так или иначе потом разламываем сердцевину. И тогда токсичное вещество на пальцах может попасть внутрь. Ну и вообще любая грязь, не только химикаты", – объясняет врач.

По мнению специалиста, чтобы выбрать хорошие мандарины и апельсины, нужно обращать внимание на сорт и страну-производителя, потому как внешний вид может быть обманчивым.





Елена Соломатина врач-диетолог Мандарины могут внешне быть похожими на марокканские, но при этом внутри они окажутся кислыми. Абхазские мандарины, как правило, бывают более желтые и приятные. Они кисло-сладкие. Есть турецкие мандарины. Они тоже с кислинкой, но немножечко другой вкус. А вот сладкие – это марокканские, к примеру, испанские.

Многие пытаются оценить цитрусовые на ощупь, но этот метод не всегда работает, предупреждает Соломатина. "Когда мандарин мягкий, он более сладкий. Но, с другой стороны, эта мягкость может говорить о том, что внутри мы можем увидеть и достаточно сухую мякоть", – говорит она.

Если на цитрусовых заметны признаки гниения, от такой покупки лучше отказаться, советует Соломатина. При этом даже если в ящике всего лишь один подгнивший мандарин, брать другие из него не стоит, указала эксперт.

"В гнилых цитрусовых содержится грибок. И нет никакой гарантии, что он не распространился на все остальные лежащие рядом фрукты. Грибок – очень коварная штука. Поэтому совершенно не исключено, что у других цитрусовых может быть, как в случае с ковидом, "бессимптомное носительство", – объясняет врач-диетолог.

В апельсинах и мандаринах есть много витамина C, который особенно полезен в период простуд и пандемии, продолжает Соломатина. По словам врача, этот витамин необходим для иммунной системы, без него не вырабатываются интерфероны. Кроме того, он полезен для нашей соединительной ткани. Витамин C помогает и в усвоении железа, говорит врач.





Елена Соломатина врач-диетолог В этих цитрусовых достаточно много калия, который, как известно, регулирует и мышечную сократимость, и выводит излишки жидкости из организма, понижая давление. Кроме этого, он хорошо убирает отеки.

Норма употребления цитрусовых у каждого своя и зависит от наличия или отсутствия определенных заболеваний, напоминает Соломатина. По ее словам, не следует есть много сладких мандаринов людям с лишним весом, инсулинорезистентностью и диабетом, достаточно будет 3–4 в течение дня.

Что касается апельсинов, в день можно есть 2–3 штуки, продолжает Соломатина. При этом тем, у кого есть язва или гастрит, эксперт советует употреблять эти цитрусовые с осторожностью. Дело в том, что в апельсине содержатся органические кислоты, которые, по словам врача, могут достаточно агрессивно воздействовать на слизистую желудочно-кишечного тракта.