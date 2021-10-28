Врач рассказал, как выбрать безопасные для здоровья цитрусовые

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Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с Москвой 24 рассказала, что при выборе мандаринов и апельсинов нужно смотреть на страну-происхождение цитрусовых.
С 29 октября Роспотребнадзор ввел временный запрет на ввоз турецких мандаринов от компании Fikret Degirmenci. Такая мера связана с тем, что в продукции производителя обнаружили превышение максимально допустимого уровня пестицида хлорпирифос. В ведомстве подчеркнули, что ситуация находится на строгом контроле.
По словам Соломатиной, пестициды, вероятно, присутствуют во всех цитрусовых, иначе их нельзя было бы довезти до других стран.
Чтобы обезопасить себя, эксперт советует не покупать слишком красивые, глянцевые апельсины и мандарины. Велика вероятность, что в них много пестицидов, подчеркнула она.
"Хорошо, что такие фрукты обладают, как правило, достаточно плотной шкуркой, которая все равно счищается и выбрасывается. Поэтому если их сверху обработали какими-то пестицидами, то вряд ли что-либо сильно проникнет внутрь", – уточнила эксперт.
Чтобы предотвратить попадание токсичных веществ в организм, Соломатина советует хорошо промывать кожуру апельсинов и мандаринов. "Когда мы начинаем ее счищать, мы же все равно так или иначе потом разламываем сердцевину. И тогда токсичное вещество на пальцах может попасть внутрь. Ну и вообще любая грязь, не только химикаты", – объясняет врач.
По мнению специалиста, чтобы выбрать хорошие мандарины и апельсины, нужно обращать внимание на сорт и страну-производителя, потому как внешний вид может быть обманчивым.
Многие пытаются оценить цитрусовые на ощупь, но этот метод не всегда работает, предупреждает Соломатина. "Когда мандарин мягкий, он более сладкий. Но, с другой стороны, эта мягкость может говорить о том, что внутри мы можем увидеть и достаточно сухую мякоть", – говорит она.
Если на цитрусовых заметны признаки гниения, от такой покупки лучше отказаться, советует Соломатина. При этом даже если в ящике всего лишь один подгнивший мандарин, брать другие из него не стоит, указала эксперт.
"В гнилых цитрусовых содержится грибок. И нет никакой гарантии, что он не распространился на все остальные лежащие рядом фрукты. Грибок – очень коварная штука. Поэтому совершенно не исключено, что у других цитрусовых может быть, как в случае с ковидом, "бессимптомное носительство", – объясняет врач-диетолог.
В апельсинах и мандаринах есть много витамина C, который особенно полезен в период простуд и пандемии, продолжает Соломатина. По словам врача, этот витамин необходим для иммунной системы, без него не вырабатываются интерфероны. Кроме того, он полезен для нашей соединительной ткани. Витамин C помогает и в усвоении железа, говорит врач.
Норма употребления цитрусовых у каждого своя и зависит от наличия или отсутствия определенных заболеваний, напоминает Соломатина. По ее словам, не следует есть много сладких мандаринов людям с лишним весом, инсулинорезистентностью и диабетом, достаточно будет 3–4 в течение дня.
Что касается апельсинов, в день можно есть 2–3 штуки, продолжает Соломатина. При этом тем, у кого есть язва или гастрит, эксперт советует употреблять эти цитрусовые с осторожностью. Дело в том, что в апельсине содержатся органические кислоты, которые, по словам врача, могут достаточно агрессивно воздействовать на слизистую желудочно-кишечного тракта.
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