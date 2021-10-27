Диетолог рассказала о пользе домашнего попкорна

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Попкорн без сахара и ароматизаторов, приготовленный в домашних условиях, улучшает работу желудочно-кишечного тракта и сердечно-сосудистой системы. Об этом РИА Новости рассказала диетолог и нутрициолог Надежда Цапкина.

По ее словам, воздушная кукуруза, из которой готовят попкорн, содержит витамины B, железо, цинк, медь, калий, магний, фосфор, марганец и полифенольные антиоксиданты. Однако сладкий и приготовленный в масле попкорн повышает уровень холестерина в крови.

"Одно маленькое ведерко лакомства содержит 600 килокалорий, что представляет уже небезвредный перекус, а настоящую бомбу, которая ведет к набору веса и различным заболеваниям. Что касается соленого попкорна, то он нарушает водный баланс в организме и провоцирует возникновение отеков и целлюлита", – пояснила Цапкина.

Трансжиры и их масла – катализатор развития рака. Они также провоцируют заболевания дыхательной системы, что представляет опасность для астматиков.

"Жир из лакомства под воздействием высоких температур начинает выделять токсичное вещество диацетил, которое в некоторых случаях приводит к возникновению фиброза легких и болезни Альцгеймера", – отметила Цапкина.

При этом, по ее словам, заболевания желудочно-кишечного тракта вызывают и вкусовые добавки.

Ранее врач объяснил, можно ли детям есть сладкое. По словам специалиста, употребление сладкого можно сделать менее опасным, если после еды помочь ребенку потратить полученную энергию.

Педиатр признал сладкое как доступный способ получить удовольствие, однако предложил родителям иначе развлекать детей – гулять с ними или организовывать иной совместный досуг.

