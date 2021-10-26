Эксперты рассказали, как выбрать тыкву

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

При выборе тыквы следует оценить ее размер, она должна быть без повреждений, а также не следует покупать половинку плода, рассказали Москве 24 ветеринарно-санитарный эксперты из Комитета ветеринарии.

По словам ветсанэкспертов, продукт лучше покупать в сертифицированных торговых точках – на рынках и в магазинах, где все продукты проходят санитарно-ветеринарную экспертизу, по итогам которой выдается заключение о реализации продукции. Покупателям советуют избегать развалов неизвестного происхождения или торговых точек в машинах.

Каждую тыкву следует оценить на предмет повреждений, порезов, царапин или зарубцевавшихся следов. Лучше всего покупать плоды среднего размера, без царапин, порезов и вмятин. Также не стоит приобретать половинки тыквы или просить продавца разрезать их, так как в данном случае нет гарантии санитарно-гигиенической безопасности.

Эксперты отмечают, что выбор спелой тыквы чем-то похож на покупку арбуза: хвостик должен быть высохший, а при постукивании должен получаться пустой звук. Кроме того, чем крупнее тыква, тем более волокнистой может быть ее мякоть. Однако специалисты отмечают, что цвет тыквы не влияет на качество и свойства плода.

При домашнем хранении тыкву нужно тщательно вымыть. Если плод уже разрезан, хранить его следует в холодильнике. Кусочки продукта также можно заморозить на более позднее время.

Ранее в Москве в ходе торжественной церемонии разрезали на части самую большую тыкву России. Вес плода составил 692,5 килограмма.