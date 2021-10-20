Диетолог рассказала о пользе тыквы

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Диетолог Татьяна Дик рассказала, что тыква содержит витамины А, С, Е и К, а также каротин. Об этом сообщает РИА Новости.
"Тыква будет очень полезна людям, страдающим от запоров, так как она содержит достаточное количество клетчатки. Но тут стоит отметить, что тыкву (особенно сырую) нельзя людям с какими-либо воспалительными процессами ЖКТ, чтобы не вызвать вздутие и послабления стула", – отметила эксперт.
Употреблять тыкву, по ее словам, можно и худеющим людям, поскольку этот продукт низкокалориен и универсален. Из него можно приготовить каши, супы, драники, салаты, а также запеканки, желе, цукаты и печенье.
Ранее врач-диетолог, нутрициолог и кандидат медицинских наук Инна Кононенко рассказала о самых опасных продуктах для завтрака, которые могут привести к ожирению из-за большого содержания сахара.
Список опасных продуктов возглавили быстро завариваемые каши. Они повышают уровень сахара в крови, который затем снижает инсулин. В итоге в кровь не поступает глюкоза и человек снова хочет есть.
"Доктор 24": оранжевые продукты
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