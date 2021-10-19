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Диетолог рассказала, можно ли есть по одной столовой ложке сахара в день

Белая смерть? Какие последствия для здоровья несет столовая ложка сахара в день
общество еда эксклюзив

Фото:depositphotos/ ffphoto

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала в беседе с Москвой 24, что вреда здоровью от ежедневного употребления одной столовой ложки сахара точно не будет. По мнению врача, лучше отдавать предпочтение продуктам с содержанием сахара, а не есть продукт в чистом виде.

В одной столовой ложке содержится примерно 25 граммов сахара, поэтому ничего плохого от одной столовой ложки сахара не будет. Норма сахара – приблизительно 30 граммов для взрослого человека.
Елена Соломатина
врач-диетолог

При этом эксперт все же считает, что сахар в чистом виде нужно есть как можно меньше, потому что он и так содержится во многих продуктах.

"Понятно, что максимально сахар нужно исключить, потому что мы его все равно получаем. Глюкозу мы получаем в виде макарон, хлеба. Вообще из любых продуктов организм добывает глюкозу", – объясняет врач-диетолог.


Лучше исключить добавленный сахар. Не добавлять ни в чай, ни в кофе. Можно съесть маленький ломтик темного шоколада или пару конфет в день. Желательно, чтобы они были с сухофруктами, орешками, покрытые хорошим шоколадом. Есть пастила, которая делается именно с пюре, даже сахар не добавляют порой.
Елена Соломатина
врач-диетолог

Также специалист советует отдать предпочтение сухофруктам, фруктам и ягодам. При этом максимальная дневная доза сахара у каждого своя, говорит Соломатина. Она зависит от возраста, рода занятий и состояния организма.

"Тут все очень индивидуально. Если человек спортом занимается, то этот сахар у него будет сгорать, а если человек просто лежит на диване и ему некуда девать энергию – это вообще другая доза. Молодому организму нужна энергия на рост и прочее, а пожилому человеку уже не нужно столько энергии даже на рост клеток", – говорит диетолог.

Ранее доцент базовой кафедры торговой политики РЭУ имени Плеханова Светлана Казанцева рассказала, что россияне во время пандемии стали чаще интересоваться полезными сладостями, в числе которых натуральный мармелад, сухофрукты и кондитерские изделия без добавления сахара.

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