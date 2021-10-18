Россиян предупредили о росте цен на шоколад

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Цены на шоколад в России выросли на 10–30% с декабря 2020 года, заявила Агентству "Москва" доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Мария Долгова.
"Рост цен на сладости связан с существенным повышением затрат. Для изготовления кондитерских изделий используются сахар, мука, яйца, растительные масла (пальмовое масло – один из лидеров роста мировых продовольственных цен), какао-бобы", – сказала Долгова.
По словам эксперта, рекордный рост цен на эти виды продовольственных товаров вынуждает производителей повышать отпускные цены, что приводит к увеличению стоимости шоколада на прилавках магазинов.
"По сравнению с декабрем цены на печенье выросли в среднем на 8% – у разных изготовителей динамика цен существенно отличается в зависимости от рецептуры, конфеты мягкие, глазированные шоколадом, – на 5,5%. Нужно отметить, что рост цен на молочный шоколад, который используется в глазури, спровоцирован существенным подорожанием пальмового масла", – добавила Долгова.
Она уточнила, что на данный момент сильный рост цен на сладости сдерживается спросом, а также стремлением многих производителей оптимизировать затраты за счет изменения рецептуры.
Ранее Долгова заявила, что цены на овощи и фрукты в России в преддверии Нового года могут вырасти на 20% по сравнению с сентябрьскими показателями.
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