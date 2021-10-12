Производители подсолнечного масла предупредили о повышении цен – СМИ

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Производитель подсолнечных масел "Олейна" и Ideal уведомил партнеров о повышении цен на 3,2% на эту продукцию со 2 октября, поскольку 1 октября закончился срок действия соглашения, которым была зафиксирована стоимость. Об этом со ссылкой на соответствующее письмо сообщает газета "Известия".

Уточняется, что эту информацию изданию подтвердили в одной из торговых сетей, там сообщили, что приняли новые условия, однако для покупателей изменение стоимости на полке будет поэтапным.

Также отмечается, что другие поставщики письменно не уведомляли о подорожании масла, но устно предупредили о том, что в ближайшее время также направят уведомления о повышении цены на 3–5%.

Ранее гендиректор информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков рассказал, что глобальный рост цен на продовольствие, который отмечается с августа, продиктован последствиями пандемии коронавируса и климатическими изменениями в разных странах мира.

По его словам, компании усиленно наращивали складские запасы, чтобы в будущем не столкнуться с аналогичными проблемами. В настоящее время накапливанием запасов занимаются перерабатывающие предприятия.