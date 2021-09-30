В России подорожают недорогие сельдь и минтай – СМИ

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Поставщики предупредили о подорожании сельди и минтая на 10% из-за повышения стоимости перевозки рыбы в рефрижераторных вагонах и повышенного спроса на нее в октябре – декабре, сообщает "Коммерсант".

В связи с этим представители Росрыболовства обратились в Федеральную антимонопольную службу.

С начала 2021 года железнодорожные перевозки выросли с 9 и 10 до 16 и 20 рублей за килограмм соответственно. Цена отправки авторефрижераторами увеличилась с 15,5 до 22 рублей за килограмм. В 2020 году этот показатель достигал 16 рублей.

По этой причине производителям стало невыгодно отправлять на рынки недорогие минтай, сельдь и скумбрию. Бюджетная рыба занимает 60% складов Дальнего Востока, хотя раньше 85% занимали дорогие лососевые породы. Однако в регионе цена минтая снизилась с 101 до 58 рублей за килограмм.

Ранее министерство сельского хозяйства РФ договорилось с производителями о стабильных отпускных ценах на тушку птицы до конца 2021 года. До этого торговые сети уведомляли о планах повысить цены на куриное мясо и яйца. Это объяснили ростом закупочных цен.

