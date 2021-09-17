Торговые сети хотят повысить цены на курицу и яйца – СМИ

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин
Торговые сети уведомили Минпромторг РФ о планах повысить цены на куриное мясо и яйца, сообщает газета "Ведомости".
В европейской части России оптовая цена куриной грудки установила годовой рекорд в 250–260 рублей за килограмм, а цена тушки бройлера составила 140–150 рублей за килограмм. Эту тенденцию подтвердил руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.
О том, что цена филе поднялась до 250 рублей сообщает и Центр отраслевой экспертизы Россельхозбанка. По их данным, стоимость тушки также достигла 153 рублей за килограмм.
В торговой сети "Верный" заметили повышение стоимости куриного мяса за последнюю неделю на 8 процентов. На птицефабрике "Синявинская" отметили, что в августе закупочная цена яиц составляла 27–32 рублей за десяток, а контракты на сентябрь–февраль заключены уже по цене 65 рублей.
Отмечается, что в Минпромторге обеспокоены сложившейся ситуацией и намерены обратиться за помощью в правительство РФ. В самом ведомстве эту ситуацию объяснили ростом издержек и себестоимости.
Ранее сообщалось, что из-за сезона урожая цены на большинство овощей и фруктов в России снижаются, поскольку растет предложение на внутреннем рынке, однако падение стоимости не затронуло чеснок.
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