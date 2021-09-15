Стоимость чеснока в России выросла почти на 4% – СМИ

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Из-за сезона урожая цены на большинство овощей и фруктов в России снижаются, поскольку растет предложение на внутреннем рынке, однако падение стоимости не затронуло чеснок. Об этом пишет РБК.

По данным Росстата, в августе текущего года по сравнению с июлем 1 кг чеснока в российской рознице в среднем подорожал на 3,8% – до 283,2 рублей. Отмечается, что год к году рост цен составил почти 11%.

По словам партнера "НЭО Центра" Инны Гольфанд, сезонное падение цен в России не затронуло чеснок из-за высокой доли импорта. Он составляет около 80%. В то же время она отметила, что дальнейшего роста цен на чеснок не ожидается, поскольку в 2021 году засеяли на 5,5% больше площадей, чем годом ранее.

В свою очередь в Минсельхозе РФ отметили, что основную часть чеснока в России выращивают сами граждане в своих хозяйствах. В ведомстве также подчеркнули, что в прошлом году организованные производители собрали 8,4 тысяч тонн чеснока, в этом году его производство в организованном секторе, по прогнозам министерства, составит 11,1 тысяч тонн.

Ранее в Росстате сообщили, что за неделю с 24 по 30 августа в России на 0,1% подорожали сахар и подсолнечное масло. Гречка в этот период подешевела, цена на нее снизилась на 0,15% против роста на 0,1% неделей ранее. Яйца подешевели на 0,49%. Цена на курицу выросла так же, как и на сахар и подсолнечное масло, – в пределах 0,1%. При этом цены на рис упали на 0,02%, на пшено снизились на 0,47%.