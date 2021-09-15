Стоимость чеснока в России выросла почти на 4% – СМИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Из-за сезона урожая цены на большинство овощей и фруктов в России снижаются, поскольку растет предложение на внутреннем рынке, однако падение стоимости не затронуло чеснок. Об этом пишет РБК.
По данным Росстата, в августе текущего года по сравнению с июлем 1 кг чеснока в российской рознице в среднем подорожал на 3,8% – до 283,2 рублей. Отмечается, что год к году рост цен составил почти 11%.
По словам партнера "НЭО Центра" Инны Гольфанд, сезонное падение цен в России не затронуло чеснок из-за высокой доли импорта. Он составляет около 80%. В то же время она отметила, что дальнейшего роста цен на чеснок не ожидается, поскольку в 2021 году засеяли на 5,5% больше площадей, чем годом ранее.
В свою очередь в Минсельхозе РФ отметили, что основную часть чеснока в России выращивают сами граждане в своих хозяйствах. В ведомстве также подчеркнули, что в прошлом году организованные производители собрали 8,4 тысяч тонн чеснока, в этом году его производство в организованном секторе, по прогнозам министерства, составит 11,1 тысяч тонн.
Ранее в Росстате сообщили, что за неделю с 24 по 30 августа в России на 0,1% подорожали сахар и подсолнечное масло. Гречка в этот период подешевела, цена на нее снизилась на 0,15% против роста на 0,1% неделей ранее. Яйца подешевели на 0,49%. Цена на курицу выросла так же, как и на сахар и подсолнечное масло, – в пределах 0,1%. При этом цены на рис упали на 0,02%, на пшено снизились на 0,47%.
Минпромторг заявил о снижении цен на "борщевой набор"
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: