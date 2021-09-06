Специалисты рассказали, почему возникают разные цены на одинаковые товары

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Эксперты НИУ ВШЭ рассказали, как продавцы могут устанавливать на один и тот же товар разные цены, сообщает "Газета.ру".

"Интуитивно кажется, что если и продавцы, и покупатели могут легко и быстро сравнивать цены на торговых онлайн-платформах, то постепенно вырабатывается усредненная стоимость каждого товара, и все цены будут стремиться к примерно одинаковому значению. Однако в реальности этого не происходит", – говорится в сообщении.

По словам доцента факультета экономических наук ВШЭ Марины Сандомирской, покупатели делятся на согласных заплатить больше и тех, кто не готов переплачивать. Среди продавцов тоже есть те, кто предпочитает назначать цену выше среднего, и те, кто готов поставить на один и тот же товар цену ниже рынка.

"Огромные усилия интернет-гигантов направлены на качественное таргетирование, сбор персональных данных и деанонимизации пользователя. Это делается, чтобы заставить того, кто может заплатить больше, заплатил бы в итоге больше", – добавила она.

По словам Сандомирской, на eBay, к примеру, проблема адекватной цены решается при помощи аукциона на товар. На российских торговых онлайн площадках (Avito и "Юла") выставляется желаемая цена продажи.

Ранее сообщалось, что ситуация с ценами на продукты питания в России стабильна, а овощи из "борщевого набора" и вовсе дешевеют.