В России подорожали сахар и подсолнечное масло

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Сахар и подсолнечное масло за неделю подорожали в России на 0,1%. Об этом сообщили в пресс-службе Росстата.
"В 37 субъектах цены не изменились. В 19 субъектах цены на сахар-песок снизились на 0,1–2,6%", – говорится в сообщении.
Гречка в России с 24 по 30 августа подешевела, цена на нее снизилась на 0,15% против роста на 0,1% неделей ранее. Яйца подешевели на 0,49%. Цена на курицу выросла так же, как и на сахар и подсолнечное масло, – в пределах 0,1%.
При этом цены на рис упали на 0,02%, на пшено снизились на 0,47%.
Ранее стало известно, что цены на красную икру немного снизятся в октябре благодаря удачной путине в 2021 году. Аналитики оценили, что сейчас потребители в среднем покупают красную игру раз в пять месяцев по 236 граммов. Россияне в этом году покупали продукт на 7,5% реже, чем в прошлом году.
Эксперты спрогнозировали снижение цен на икру
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