Рыбный союз сообщил о снижении цен на красную икру в октябре

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Цены на красную икру немного снизятся в октябре благодаря удачной путине в 2021 году. Об этом "Газете.ру" рассказал председатель Рыбного союза Александр Панин.
"Прошлогодняя путина оказалась очень неудачной. Рыбы было мало, поэтому цены на икру весь сезон держались высокими. Также в прошлом году были предприняты серьезные усилия по борьбе с браконьерской икрой и икрой, поставляемой по серым схемам. Это тоже отразилось на цене. Массовый покупатель посчитал этот продукт дорогим и покупал его только по праздникам", – рассказал Панин.
Ранее компания GfK (отслеживает покупки домохозяйств по всей стране) подсчитала, что продажи красной икры за последний год упали на 20 процентов.
Аналитики оценили, что сейчас потребители в среднем покупают красную игру раз в пять месяцев по 236 граммов. Россияне в этом году покупали продукт на 7,5 процента реже, чем в прошлом году. Отмечается, что снижаются продажи именно натуральной икры, а продажи заменителей немного выросли (на сколько именно, не уточняется).
Снижение потребления красной икры также зафиксировала исследовательская компания Ipsos. По ее данным, во втором квартале 2021 года доля тех, кто потребляет красную икру, среди всех жителей крупных городов составила 18,5 процента. Годом ранее она составляла 20,4 процента. Большинство опрошенных россиян употребляют икру реже раза в месяц – 74,2 процента (год назад – 70,4 процента). Еще 14 процентов сказали, что едят ее раз в месяц (год назад – 16,6 процента), 0,2 процента – что раз в день и чаще (год назад – 1,4 процента).
Ранее эксперты Роскачества прогнозировали подорожание винограда в этом сезоне минимум на 30 процентов.
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