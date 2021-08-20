Эксперты прогнозируют подорожание винограда в России минимум на 30%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Эксперты Роскачества прогнозируют подорожание винограда в этом сезоне минимум на 30 процентов, что может привести к росту цен на вино.

"Цены на виноград в этом сезоне с учетом климатических проблем и рисков сокращения урожая вырастут не менее чем на 30%. Поэтому сдержать рост цен на свою продукцию в этом году смогу только те производители, у которых есть большие площади собственных виноградников. Те, кто закупают виноград, скорее всего, поднимут отпускные цены от 15-20% за бутылку и более", – приводит ТАСС слова директора департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеси Буняевой.

Отмечается, что розничные цены на вино из покупного винограда могут вырасти еще существенней. Это в свою очередь повысит конкурентоспособность производителей напитка.

В организации уточняют, что себестоимость килограмма винограда на площади свыше 1 тысячи гектаров составляет 25–35 рублей, на винограднике в несколько сот гектаров – более 45 рублей за килограмм. В то же время на небольших элитных виноградниках себестоимость может превышать 80–100 рублей за килограмм.

Цена бутылки вина складывается из цены на виноград и налогов. По словам экспертов, в итоговую стоимость основной вклад вносит цена винограда и его переработка. На бутылку вина 0,75 литра необходимо чуть больше одного килограмма винограда. Получается, что виноград будет стоить дешевле производителям, у которых ягода своя, а площади виноградников велики.

На цену бутылки вина также влияют налоги. Сегодня акциз на тихое вино составляет 32 рубля с одного литра, на игристое – 41 рубль. Но по новому законодательству 31 рубль возвращается производителям дотацией на закладку новых виноградников.

"Производитель фактически платит в казну только 20 процентов НДС – это всего 18 рублей на бутылку с розничной ценой в 300 рублей. Так государство поддерживает развитие виноградарства и снижение потребления крепкого алкоголя в пользу вина", – рассказывают в Роскачестве.

Также на цену готовой бутылки вина влияет стоимость комплектующих.

"Например, при изготовлении "сувенирной" партии вина из 300-500 бутылок большая типография возьмет за одну этикетку 200 рублей. А если счет этикеток пойдет на сотни тысяч, одна штука обойдется в 3-5 рублей.", – поясняют в организации.

Ранее в Роскачестве дали рекомендации о том, как выбирать яблоки. Специалисты советуют отдавать предпочтение стоит отдавать плодам с сухой поверхностью, без дефектов и белого налета.