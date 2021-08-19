Россияне заметили ухудшение качества колбасы

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После начала пандемии качество продуктов значительно снизилось, так считают 39 процентов россиян. Большего всего людям не нравятся предлагаемые магазинами колбаса, молоко и сыр. Об этом сообщает Роскачество на основе проведенного опроса, в котором приняли участие 1028 человек из восьми федеральных округов, проживающих в городах с населением более 100 тысяч человек.
"Так, 39 процентов уверены, что качество некоторых продуктов снизилось. 57 процентов думают, что за последний год качество особо не изменилось, 4 процента склоняются к тому, что оно повысилось", – говорится в сообщении.
Сильное ухудшение люди заметили в продуктах категории "колбасные изделия и деликатесы" – 72 процента опрошенных. Также снизилось качество молочных продуктов – так считают 59 процентов людей, сыров (55 процентов), мяса (41 процент), рыбы (29 процентов), свежих овощей (38 процентов) и фруктов (33 процента).
В список продуктов с ухудшением уровня качества попали и кондитерские изделия – с этим согласны 37 процентов опрошенных. Также людям перестали нравиться хлебобулочные изделия (36 процентов). Кроме этого, было замечено ухудшение алкоголя (20 процентов) и воды (14 процентов).
Ранее специалисты Роскачества дали рекомендации о том, как выбирать яблоки. Предпочтение стоит отдавать плодам с сухой поверхностью, без дефектов и белого налета.
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