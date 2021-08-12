Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

10:29

В Роскачестве проверили школьную одежду

общество

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

Эксперты Роскачества провели исследование рубашек для мальчиков и обнаружили большое количество нарушений и несоответствий ГОСТу. Об этом сообщает News.ru.

Было установлено, что из 35 рубашек различных марок 15 не соответствуют требованиям по гигроскопичности, не отводя влагу с кожи в достаточной мере. Также рубашки 12 марок не пропускают воздух через ткань, не позволяя телу дышать. Данные требования являются очень важными, поскольку дети активно двигаются и потеют, а некачественная одежда может привести к раздражению кожи и повышенной утомляемости.

Кроме того, у 19 рубашек ткань без труда разрывалась по поперечным нитям, а сохранить надолго внешний вид не смогли практически все изученные образцы.

В Роскачестве уточнили, что на гигроскопичность и воздухопроницаемость ткани влияет не ее состав, а именно качество используемого сырья, его обработки и шитья. При должном качестве нормам будет соответствовать как хлопчатая, так и синтетическая ткань. Однако наличие в составе не менее 2/3 хлопка подтверждает безопасность изделия.

Ранее специалисты Роскачества провели исследование 16 торговых марок женской одежды, которая предназначена для занятий спортом и активного отдыха. Отмечается, что спортивные костюмы, цена которых до 6 тысяч рублей, получили больше замечаний, чем более дорогие. Таким образом, утверждение "чем дороже, тем лучше" имеет место, но по результатам исследования были и исключения из этого правила.

Читайте также

Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций    Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать