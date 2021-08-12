В Роскачестве проверили школьную одежду

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин
Эксперты Роскачества провели исследование рубашек для мальчиков и обнаружили большое количество нарушений и несоответствий ГОСТу. Об этом сообщает News.ru.
Было установлено, что из 35 рубашек различных марок 15 не соответствуют требованиям по гигроскопичности, не отводя влагу с кожи в достаточной мере. Также рубашки 12 марок не пропускают воздух через ткань, не позволяя телу дышать. Данные требования являются очень важными, поскольку дети активно двигаются и потеют, а некачественная одежда может привести к раздражению кожи и повышенной утомляемости.
Кроме того, у 19 рубашек ткань без труда разрывалась по поперечным нитям, а сохранить надолго внешний вид не смогли практически все изученные образцы.
В Роскачестве уточнили, что на гигроскопичность и воздухопроницаемость ткани влияет не ее состав, а именно качество используемого сырья, его обработки и шитья. При должном качестве нормам будет соответствовать как хлопчатая, так и синтетическая ткань. Однако наличие в составе не менее 2/3 хлопка подтверждает безопасность изделия.
Ранее специалисты Роскачества провели исследование 16 торговых марок женской одежды, которая предназначена для занятий спортом и активного отдыха. Отмечается, что спортивные костюмы, цена которых до 6 тысяч рублей, получили больше замечаний, чем более дорогие. Таким образом, утверждение "чем дороже, тем лучше" имеет место, но по результатам исследования были и исключения из этого правила.
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