В Роскачестве назвали лучшие женские костюмы для занятий спортом

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Специалисты Роскачества провели исследование 16 торговых марок женской одежды, которая предназначена для занятий спортом и активного отдыха. По результатам в число лучших вошла одна российская марка. Об этом говорится на сайте организации.
Стоимость участвующих в исследовании костюмов составила от 2 до 15 тысяч рублей.
"Согласно рейтингу Роскачества, в пятерку лучших вошли спортивные костюмы марки Fila, New Balance, Putin Team, Reebok и Under Armour", – сообщается в материале.
Товаром российского происхождения, который может претендовать на присвоение "Знака качества", является марка Putin Team.
Статс-секретарь, замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов рассказал, что российская outdoor-индустрия активно развивается и многие российские производители при изготовлении продукции используют наиболее актуальные технологии.
"Развитие и приобретение конкурентных преимуществ на внутреннем и внешнем рынках невозможно без инвестиций в новые производства, модернизации уже работающих предприятий, поэтому Минпромторг России активно поддерживает техническое перевооружение отечественной легкой промышленности", – уточнил Евтухов.
Отмечается, что спортивные костюмы, цена которых до 6 тысяч рублей, получили больше замечаний, чем более дорогие. Таким образом, утверждение "чем дороже, тем лучше" имеет место быть, но по результатам исследования были и исключения из этого правила.
Ранее специалисты Роскачества исследовали обезжиренный творог 20 торговых марок и в некоторых образцах обнаружили кишечную палочку. Как уточняется, жирность творога, который исследовали, составляла от нуля до 1,8 процента.
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