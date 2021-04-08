Роскачество нашло кишечную палочку в обезжиренном твороге нескольких марок

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Специалисты Роскачества исследовали обезжиренный творог 20 торговых марок и в некоторых образцах обнаружили кишечную палочку, сообщает "Вечерняя Москва".
Как уточняется, жирность творога, который исследовали, составляла от нуля до 1,8 процента.
"Экспертиза показала, что треть исследованной продукции с нарушениями в части безопасности: найдены бактерии кишечной палочки и зафиксированы превышения норм по дрожжам в твороге. Кроме того, обнаружен товар с признаками фальсификации: производитель заменил животный жир растительным", – сообщили в пресс-службе Роскачества.
Специалисты исследовали продукт по 114 показателям, в частности по содержанию растительных жиров, наличию антибиотиков и полезных молочнокислых бактерий.
Как оказалось, в продукции семи торговых марок присутствовали бактерии кишечной палочки. Это продукция следующих производителей: "Балтком", "Благода", "Вологжанка", "Коровка из Кореновки", "Савушкин", "Тульский", "Экомилк".
Ранее специалисты Роскачества проверили вишневые нектары и соки и обнаружили в них запрещенные красители и ароматизаторы. В общей сложности было проверено 25 торговых марок по 451 показателю. Большинство исследованных соков и нектаров произведено в России, три торговые марки – в Армении и одна – в Германии.
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