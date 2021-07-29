В Роскачестве проверили солнцезащитные средства

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Роскачество провело исследование солнцезащитных кремов двадцати марок, сообщает сайт "Аргументы и факты".
12 из них произвели в России, остальные – во Франции, Корее, Белоруссии и Германии. Специалисты изучали свойства бюджетных средств от солнца стоимостью от 135 рублей и премиум-средств за 5 600 рублей.
Выяснилось, что почти все кремы, кроме одного, могут раздражать кожу. В то же время в целом средства соответствуют заявленному уровню защиты от солнца, хотя часть из них легко смывается водой.
Лидером рейтинга стал крем торговой марки Clarins. Эксперты дали ему 4,6 балла из 5 возможных. Средними баллами отметили Nivea, Vilsen и Sol bianca. Их назвали водостойкими и эффективными. При этом они могут вызывать раздражение кожи, плохо впитываются и оставляют следы на одежде.
Самыми худшими по разным критериям оказались Siberian Wellness, Livrana, Weis и Cosmia, а водостойкими – кремы Garnier, Librederm, Sun Care, Vilsen и Weis. Испытания на соответствие SPF прошли все образцы.
С самым высоким фактическим SPF эксперты выделили пять средств – Librederm, Weis, Nivea, Clarins и A-Derma. В то же время, согласно выводам экспертов, ни один товар не может претендовать на получение Российского знака качества.
Врач и телеведущий Евгений Комаровский дал советы по профилактике рака кожи. Специалист рекомендует в первую очередь использовать солнцезащитные средства, чтобы на кожу сильно не воздействовали солнечные лучи. Также он посоветовал обследовать родинки на коже, которые могут указывать на рак.
По словам дерматолога Богдана Литвиненко, у детей родинки должны быть симметричными и однородными по цвету.
"Специальный репортаж": такая работа – онколог
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