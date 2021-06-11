Ученые нашли гены, связанные с раком простаты и шизофренией одновременно

Фото: depositphotos/Wavebreakmedia

Группа ученых выявила гены, которые одновременно связаны как с раком простаты, так и с шизофренией: причем в первом случае они повышают риск развития болезни, а во втором – сдерживают. Об этом сообщает "Газета.ру".

Необычное открытие сделали специалисты РНЦРХТ имени академика Гранова, НИИ онкологии имени Петрова и британские эксперты. Для этого они изучили полиморфизмы (структурные различия) генов, связанных с психическими и неврологическими заболеваниями.

Было установлено, что в организмах мужчин, страдающих от агрессивного рака простаты, в избытках встречаются варианты с регуляцией серотонина и дофамина генов SLC6A4 и DRD4. При этом такие соединения известны как факторы, сдерживающие развитие шизофрении.

Авторы работы также указали на тот факт, что у людей с шизофренией онкозаболевания встречаются реже. К тому же дофамин и серотонин рассматриваются как важный фактор роста опухоли.

Ранее онколог Даниил Маркарьян рассказал, какие факторы указывают на развитие рака кишечника. Специалист назвал опасными такие симптомы, как кровеносные выделения, возникновение или усугубление хронической диареи или запоров, боль в животе или изменение формы стула.