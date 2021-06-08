Онколог рассказал, как распознать рак кишечника

Фото: depositphotos/photographee.eu

Онколог Даниил Маркарьян рассказал, какие факторы указывают на развитие рака кишечника. Как сообщает сайт "Аргументы и факты", чаще всего такой вид онкологии образуется в толстой кишке – в ободочном или прямом отделе.

"При поражении ободочной кишки это рак, который развивается в самой длинной части толстой кишки. Рак прямой кишки – это злокачественное поражение самого последнего отрезка кишечника, заканчивающегося задним проходом", – объяснил Маркарьян.

Наиболее вероятные факторы риска – возраст (пик заболеваемости приходится на 60–70 лет), а также наличие полипов кишечника или колоректального рака в анамнезе. Кроме того, негативные условия представляют иные формы рака и воспалительные заболевания кишечника.

По словам Маркарьяна, развитие колоректального рака возможно при наличии подобных заболеваний среди старших родственников. Кроме того, в отдельных случаях решающую роль играет неправильный образ жизни самого пациента – ожирение, вредное питание, недостаток физической активности.

К симптомам рака кишечника специалист отнес кровеносные выделения, возникновение или усугубление хронической диареи или запоров, боль в животе или изменение формы стула, а также развитие анемии. Для выявления диагноза необходимо проходить скрининг, особенно при наличии семейного анамнеза или иных хронических заболеваний.

Врач-онколог Михаил Мяснянкин ранее назвал продукты, которые могут стать причиной развития онкозаболеваний. В частности, специалист призвал отказаться от жирных и калорийных продуктов, а также еды с большим содержанием сахара.

По словам врача, также следует избегать продуктов, загрязненных канцерогенами и минеральными удобрениями. Для улучшения здоровья требуется отказаться и от алкоголя.