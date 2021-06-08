Онколог рассказал, как распознать рак кишечника

Фото: depositphotos/photographee.eu
Онколог Даниил Маркарьян рассказал, какие факторы указывают на развитие рака кишечника. Как сообщает сайт "Аргументы и факты", чаще всего такой вид онкологии образуется в толстой кишке – в ободочном или прямом отделе.
"При поражении ободочной кишки это рак, который развивается в самой длинной части толстой кишки. Рак прямой кишки – это злокачественное поражение самого последнего отрезка кишечника, заканчивающегося задним проходом", – объяснил Маркарьян.
Наиболее вероятные факторы риска – возраст (пик заболеваемости приходится на 60–70 лет), а также наличие полипов кишечника или колоректального рака в анамнезе. Кроме того, негативные условия представляют иные формы рака и воспалительные заболевания кишечника.
По словам Маркарьяна, развитие колоректального рака возможно при наличии подобных заболеваний среди старших родственников. Кроме того, в отдельных случаях решающую роль играет неправильный образ жизни самого пациента – ожирение, вредное питание, недостаток физической активности.
К симптомам рака кишечника специалист отнес кровеносные выделения, возникновение или усугубление хронической диареи или запоров, боль в животе или изменение формы стула, а также развитие анемии. Для выявления диагноза необходимо проходить скрининг, особенно при наличии семейного анамнеза или иных хронических заболеваний.
Врач-онколог Михаил Мяснянкин ранее назвал продукты, которые могут стать причиной развития онкозаболеваний. В частности, специалист призвал отказаться от жирных и калорийных продуктов, а также еды с большим содержанием сахара.
По словам врача, также следует избегать продуктов, загрязненных канцерогенами и минеральными удобрениями. Для улучшения здоровья требуется отказаться и от алкоголя.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: