В технополисе "Москва" появится завод по производству онкопрепаратов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Первая очередь нового фармацевтического комплекса введена в эксплуатацию на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва". Об этом сообщил портал мэра и правительства столицы.
Одно из ведущих направлений работы учреждения – выпуск препаратов для лечения онкологии.
"На предприятии будет производиться порядка 120 наименований препаратов для лечения неврологических и онкологических заболеваний. Заявленный объем выпускаемой продукции – до 100 миллионов упаковок различных лекарственных форм ежегодно", – рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.
Компания-резидент планирует начать производство уже в августе 2021 года, с выходом на полную мощность во втором квартале 2022 года. Объем вложенных инвестиций в проект – более миллиарда рублей. На предприятии также создадут 260 рабочих мест.
Уточняется, что резидент технопарка рассчитывает, совместно с партнерскими организациями, создавать социально значимые препараты, которые не производятся в России. Большая часть лекарств будет направляться в муниципальные медицинские учреждения страны по процедуре госзаказа.
Как уточнил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров, сейчас комплекс занимает 3,4 тысячи квадратных метров. После второго этапа строительства этот объем вырастет до 5,5 тысячи квадратных метров.
Специалист также рассказал, что в составе комплекса предусмотрен собственный R&D-центр. Кроме того, здесь оборудуют микробиологическую лабораторию для разработки новых лекарств.
В мае стало известно, что экспертная комиссия департамента предпринимательства и инновационного развития столицы одобрила 86 заявок на субсидии и гранты для бизнеса. Объем вложений составит более 100 миллионов рублей.
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