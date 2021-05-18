Столица выделит более 100 млн рублей в виде субсидий и грантов для бизнеса

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Экспертная комиссия департамента предпринимательства и инновационного развития столицы одобрила 86 заявок на субсидии и гранты для бизнеса. Материальную поддержку получат представители МСП в рамках первой заявочной кампании этого года, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Как рассказал руководитель департамента Алексей Фурсин, Москва с каждым годом расширяет поддержку бизнеса, в том числе финансовую.

"В этом году процедура подачи заявок была упрощена, чтобы увеличить число получателей помощи. По итогам первых комиссий было одобрено субсидий и грантов на 114,7 миллиона рублей", – приводятся в материале слова Фурсина.

Как уточняется, основную часть выделенных средств получат экспортеры столицы – им одобрено грантов на общую сумму 74,4 миллиона рублей. Предприниматели смогут получить кешбэк в размере 10% от выручки по экспортным контрактам.

Резиденты технопарков и участники Московского инновационного кластера также могут рассчитывать на поддержку города. Субсидии на общую сумму 5,3 миллиона рублей позволят компенсировать расходы на покупку оборудования. Кроме того, столичным предпринимателям компенсируют расходы на участие в выставке – им одобрены субсидии на сумму 2,45 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что столичные компании-экспортеры теперь могут подавать заявки на получение гранта и субсидий в онлайн-формате. Сервис доступен на портале mos.ru в разделе "Организация бизнеса" каталога услуг для бизнеса. Для того чтобы начать пользоваться услугой, необходимо пройти авторизацию на портале при помощи электронной подписи.

Субсидии дают возможность предпринимателям возмещать до 12,5 миллиона рублей затрат на перевозку и реализацию продукции за рубежом. Это могут быть расходы на транспортировку, патентование, сертификацию, адаптацию продукции, а также на сертификацию систем менеджмента.

