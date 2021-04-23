Сергунина: на портале mos.ru начали принимать заявки на городские субсидии для экспортеров

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Столичные компании-экспортеры теперь могут подавать заявки на получение гранта и субсидий в онлайн-формате. Сервис доступен на портале mos.ru в разделе "Организация бизнеса" каталога услуг для бизнеса. Об этом сообщает сайт мэра и правительства Москвы.

Для того чтобы начать пользоваться услугой, необходимо пройти авторизацию на портале при помощи электронной подписи. В ходе заполнения заявки предстоит указать, на какой вид поддержки экспортеров компания претендует. Это может быть одна из пяти субсидий или грант. Статус заявки будет отображаться в корпоративном кабинете организации на каждом этапе ее рассмотрения.

"Для удобства предпринимателей мы стараемся предусмотреть разные способы подачи заявок. Например, онлайн-заявки от экспортеров уже принимаются на платформе Московского инновационного кластера. Теперь такая возможность появилась и на столичном портале mos.ru. Здесь тоже можно дистанционно отправить пакет документов и при необходимости дополнить либо скорректировать его", – рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.

Уточняется, что субсидии дают возможность предпринимателям возмещать до 12,5 миллиона рублей затрат на перевозку и реализацию продукции за рубежом. Это могут быть расходы на транспортировку, патентование, сертификацию, адаптацию продукции, а также на сертификацию систем менеджмента.

В 2020 году в Москве был введен экспортный кешбэк (грант). Он представляет собой грант в размере 10 процентов от выручки по экспортным контрактам, но не более 50 процентов от суммы налогов, уплаченных в бюджет столицы. Общая сумма данного кешбэка не может быть более 10 миллионов рублей.

"Субсидии и грант для экспортеров вошли в число наиболее востребованных бизнесом видов поддержки. В 2020 году компании получили финансовую поддержку на сумму около 500 миллионов рублей – в семь раз больше, чем в 2019 году", – отметил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко добавил, что цифровая система позволяет предпринимателям получать необходимые услуги дистанционно на едином ресурсе.

"Новые услуги помогут столичным экспортерам и сделают получение городских мер поддержки еще более доступным для бизнеса", – заключил Лысенко.



Ранее сообщалось, что столичные экспортеры в этом году смогут принять участие в 25 международных бизнес-миссиях и представить свои товары покупателям из Европы, Азии и стран СНГ.

