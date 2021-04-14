Наталья Сергунина рассказала о поддержке столичного экспорта в 2021 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Столичные экспортеры в этом году смогут принять участие в 25 международных бизнес-миссиях и представить свои товары покупателям из Европы, Азии и стран СНГ, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

По ее словам, бизнес-миссии пройдут в онлайн-формате. Каждая из них представляет собой серию встреч, на которых столичные компании презентуют свои товары и услуги потенциальным зарубежным покупателям и деловым партнерам.

"Основная часть программы на этот год ориентирована на европейские страны, например на Грецию, Германию, Италию, Францию. Кроме того, готовятся бизнес-миссии в Китае, Японии, Индии, Израиле и Казахстане", – приводятся слова Сергуниной на портале мэра и правительства Москвы.

По ее словам, главными отраслевыми направлениями этого года являются информационные технологии, электроника, медицина, пищевая промышленность, машины и оборудование. Перед бизнес-миссиями специалисты проводят маркетинговую и организационную подготовку, чтобы проанализировать условия выхода на тот или иной зарубежный рынок, говорится в материале.

Ранее сообщалось, что высокотехнологичный экспорт столицы в 2020 году вырос более чем на 40%. Сергунина рассказала о рейтинге самых востребованных высокотехнологичных товаров, которые город поставляет за рубеж. В него вошли турбодвигатели, сетевое оборудование, коммуникационная аппаратура, лекарства, легковые автомобили и трансмиссии, компьютеры и их комплектующие.