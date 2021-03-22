Высокотехнологичный экспорт Москвы вырос более чем на 40%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Высокотехнологичный экспорт столицы в 2020 году вырос более чем на 40%, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Заммэра столицы Наталья Сергунина рассказала о рейтинге самых востребованных высокотехнологичных товаров, которые город поставляет за рубеж. В него вошли турбодвигатели, сетевое оборудование, коммуникационная аппаратура, лекарства, легковые автомобили и трансмиссии, компьютеры и их комплектующие.
"В прошлом году экспорт технологичной продукции города увеличился на 44%. Его объем в денежном выражении – 30 миллиардов долларов. Москва поставляет за рубеж более трети общероссийского объема в этом сегменте", – заявила Сергунина.
По ее словам, основными импортерами высокотехнологичных товаров московских компаний считаются страны Западной Европы, СНГ и Восточной Азии. Глава департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин, в свою очередь, отметил, что высокотехнологичные товары составляют около 75% от всего несырьевого неэнергетического экспорта города.
Он пояснил, что Франция, Нидерланды, Бельгия, Монако и Люксембург заказывали турбодвигатели и газовые турбины, простые эфиры, буксиры и компьютеры. Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Узбекистан чаще закупали легковые автомобили, лекарства, телефоны, сетевое оборудование, пневматические шины и косметические средства для волос.
Самой востребованной продукцией в Китае, Японии, Корее и других странах Восточной Азии стали турбодвигатели и газовые турбины, пиломатериалы, телекоммуникационное оборудование, компьютеры и их комплектующие.
В целом экспорт высокотехнологичных товаров в эти государства вырос в 2020 году на 16% по сравнению с 2019 годом и составил более трех миллиардов долларов.
В тройку самых популярных высокотехнологичных товаров за рубежом вошли турбодвигатели и газовые турбины, оборудование для ядерных реакторов, а также телекоммуникационная аппаратура.
При этом растет спрос и на другие товары. В три раза увеличилось число поставок трансмиссий автомобилей в азиатские страны, а механического оборудования – в 13 раз. Финансовая поддержка экспортеров со стороны московского правительства в прошлом году выросла в семь раз – почти до 500 миллионов рублей.
Экспортно ориентированные компании могут получить не только гранты и субсидии, но также и помощь в выходе на зарубежные рынки. В прошлом году поддержку оказали предприятию, которое изготавливает приборы, позволяющие определить подлинность алмазов и других драгоценных камней. Такие устройства экспортируют в Италию, Чехию, США и Индию.
Российский экспортный центр со ссылкой на гендиректора Веронику Никишину в феврале представил доклад, согласно которому объем несырьевого неэнергетического экспорта из России в 2020 году вырос почти на 4% по сравнению с 2019 годом. В итоге он увеличился до 161,3 миллиарда долларов.
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