Несырьевой неэнергетический экспорт Москвы вырос на треть

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В 2020 году несырьевой неэнергетический экспорт Москвы вырос на 31 процент и составил 39,86 миллиарда долларов, сообщает портал мэра и правительства столицы.
Как рассказала заммэра города Наталья Сергунина, в целом доля Москвы в общем объеме несырьевого неэнергетического экспорта России достигла 24,7 процента.
По ее словам, столичная продукция поставлялась в 183 страны мира. В список крупнейших импортеров вошли Казахстан, США, Белоруссия, Китай, Германия и Япония.
Хорошую динамику показали медицинский, фармацевтический и промышленный экспорт, которые по сравнению с 2019 годом показали рост более чем на 30 процентов.
Основными экспортными товарами стали механическое оборудование, техника и компьютеры, автотехника, продукция химических предприятий, а также различная коммуникационная аппаратура.
При этом финансовая поддержка экспортеров со стороны правительства Москвы увеличилась в семь раз. В 2020 году компаниям одобрили субсидии и гранты на общую сумму около 500 миллионов рублей.
Ранее стало известно, что столичный экспорт в Восточную Азию составил 1,43 миллиарда долларов за 2020 год, на 20 процентов превысив аналогичный показатель прошлого года.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: