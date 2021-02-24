Несырьевой неэнергетический экспорт Москвы вырос на треть

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В 2020 году несырьевой неэнергетический экспорт Москвы вырос на 31 процент и составил 39,86 миллиарда долларов, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Как рассказала заммэра города Наталья Сергунина, в целом доля Москвы в общем объеме несырьевого неэнергетического экспорта России достигла 24,7 процента.

По ее словам, столичная продукция поставлялась в 183 страны мира. В список крупнейших импортеров вошли Казахстан, США, Белоруссия, Китай, Германия и Япония.

Хорошую динамику показали медицинский, фармацевтический и промышленный экспорт, которые по сравнению с 2019 годом показали рост более чем на 30 процентов.

Основными экспортными товарами стали механическое оборудование, техника и компьютеры, автотехника, продукция химических предприятий, а также различная коммуникационная аппаратура.

При этом финансовая поддержка экспортеров со стороны правительства Москвы увеличилась в семь раз. В 2020 году компаниям одобрили субсидии и гранты на общую сумму около 500 миллионов рублей.

Ранее стало известно, что столичный экспорт в Восточную Азию составил 1,43 миллиарда долларов за 2020 год, на 20 процентов превысив аналогичный показатель прошлого года.