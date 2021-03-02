Сергунина: объем финансовой поддержки технологического бизнеса в Москве вырос в девять раз

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Объем финансовой поддержки технологических компаний в Москве за прошедший год вырос в девять раз, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

Она подчеркнула, что благодаря поддержке города предприятия могут компенсировать часть расходов на покупку или лизинг оборудования, выплату процентов по кредитам на развитие деятельности, а также часть трат на онлайн-продвижение товаров и услуг, экспорт, обучение сотрудников, выставочную и другую деятельность.

В 2020 году появилось шесть новых субсидий. Также в городе запустили программу льготного кредитования.

"Если говорить именно о технологических компаниях, общий размер выплат, одобренных им за прошлый год, составил почти 1,2 миллиарда рублей. Это примерно в девять раз больше показателя 2019 года", – цитирует Сергунину портал мэра и правительства Москвы.

Наиболее активно финансовой помощью пользовались резиденты столичных технопарков и участники Московского инновационного кластера (МИК). В прошлом году им одобрили выплаты в размере 434 миллионов рублей.

Субсидия в том числе распространяется на разработку конструкторской и технологической документации, изготовление и проведение испытаний прототипов и опытных образцов, приобретение и пусконаладку оборудования и средств измерений.

В 2020 году на эти цели одобрили поддержку на сумму более 295 миллионов рублей. Еще одна мера поддержки – это экспортный кешбэк. Предприятие может получить грант в размере 10% от выручки по экспортному контракту, однако не больше 10 миллионов рублей.

Ранее депутат Мосгордумы Валерий Головченко рассказал, что проект бюджета столицы на 2021 год предусматривает сохранение всех мер поддержки малого и среднего бизнеса, принятых этой весной. Речь идет о поддержке, которая потребовалась на волне кризиса в связи с пандемией.

По словам Головченко, в проекте бюджета на текущий год предусматривается поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в размере 7,8 миллиарда рублей.