Сергунина: объем финансовой поддержки технологического бизнеса в Москве вырос в девять раз

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Объем финансовой поддержки технологических компаний в Москве за прошедший год вырос в девять раз, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.
Она подчеркнула, что благодаря поддержке города предприятия могут компенсировать часть расходов на покупку или лизинг оборудования, выплату процентов по кредитам на развитие деятельности, а также часть трат на онлайн-продвижение товаров и услуг, экспорт, обучение сотрудников, выставочную и другую деятельность.
В 2020 году появилось шесть новых субсидий. Также в городе запустили программу льготного кредитования.
"Если говорить именно о технологических компаниях, общий размер выплат, одобренных им за прошлый год, составил почти 1,2 миллиарда рублей. Это примерно в девять раз больше показателя 2019 года", – цитирует Сергунину портал мэра и правительства Москвы.
Наиболее активно финансовой помощью пользовались резиденты столичных технопарков и участники Московского инновационного кластера (МИК). В прошлом году им одобрили выплаты в размере 434 миллионов рублей.
Субсидия в том числе распространяется на разработку конструкторской и технологической документации, изготовление и проведение испытаний прототипов и опытных образцов, приобретение и пусконаладку оборудования и средств измерений.
В 2020 году на эти цели одобрили поддержку на сумму более 295 миллионов рублей. Еще одна мера поддержки – это экспортный кешбэк. Предприятие может получить грант в размере 10% от выручки по экспортному контракту, однако не больше 10 миллионов рублей.
Ранее депутат Мосгордумы Валерий Головченко рассказал, что проект бюджета столицы на 2021 год предусматривает сохранение всех мер поддержки малого и среднего бизнеса, принятых этой весной. Речь идет о поддержке, которая потребовалась на волне кризиса в связи с пандемией.
По словам Головченко, в проекте бюджета на текущий год предусматривается поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в размере 7,8 миллиарда рублей.
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