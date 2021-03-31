В Москве стартовал прием заявок на субсидии для экспортеров

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве открыт прием заявок на субсидии и грант для экспортеров. Об этом сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

По ее словам, документы можно подать до 30 апреля. Так, в 2020 году общая сумма выплат, которые были одобрены экспортерам, увеличилась примерно до 500 миллионов рублей.

"В том числе благодаря поддержке города объем несырьевого экспорта московских компаний за год вырос на треть и достиг примерно 40 миллиардов долларов. И это несмотря на непростую внешнюю конъюнктуру на фоне пандемии", – цитирует Сергунину портал мэра и правительства Москвы.

Субсидии помогают предпринимателям возместить до 12,5 миллиона рублей затрат, которые связаны с перевозкой и реализацией продукции на зарубежных рынках. В этот список входят расходы на патентование, сертификацию и адаптацию продукции, а также на сертификацию систем менеджмента. Грант может составить 10% от выручки по экспортным контрактам, но не более 10 миллионов рублей, или 50% от суммы налогов, уплаченных в городской бюджет.

Кроме того, в 2021 году стало возможным получить экспортный кешбэк по долгосрочным контрактам, обязательства по которым носят непрерывный характер. Заявку можно подать в электронном виде. По словам главы департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина, за минувший год было одобрено свыше 150 заявок на общую сумму 380 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что высокотехнологичный экспорт столицы в 2020 году вырос более чем на 40%. Наталья Сергунина рассказала о рейтинге самых востребованных высокотехнологичных товаров, которые город поставляет за рубеж. В него вошли турбодвигатели, сетевое оборудование, коммуникационная аппаратура, лекарства, легковые автомобили и трансмиссии, компьютеры и их комплектующие.