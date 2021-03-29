Московские экспортеры получат бесплатный доступ к внутренним маркетплейсам Китая

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Московский экспортный центр запустил программу по выводу товаров на внутренние маркетплейсы Китая. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Как рассказал руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин, программа будет доступна для 230 компаний, которые смогут разместить свою продукцию на одной из шести площадок.

"Они могут рассчитывать на гарантированные экспортные продажи", – отметил Фурсин.

Уточняется, что финансирование программы возьмет на себя Московский экспортный центр. В программу входит консультирование, сервисная поддержка продаж, рекламные кампании бренда, логистика товаров в КНР, юридическое сопровождение, таможенное оформление и другое.

"Помимо азиатского направления, в этом году активно будут поддерживаться экспортеры, которые решат выйти на европейский рынок при помощи маркетплейсов", – добавил Фурсин.

Заммэра столицы Наталья Сергунина ранее рассказала о рейтинге самых востребованных высокотехнологичных товаров, которые город поставляет за рубеж. В него вошли турбодвигатели, сетевое оборудование, коммуникационная аппаратура, лекарства, легковые автомобили и трансмиссии, компьютеры и их комплектующие.

По ее словам, основными импортерами высокотехнологичных товаров московских компаний считаются страны Западной Европы, СНГ и Восточной Азии. Фурсин, в свою очередь, отметил, что высокотехнологичные товары составляют около 75% от всего несырьевого неэнергетического экспорта города.