Московские экспортеры получат бесплатный доступ к внутренним маркетплейсам Китая

Фото: depositphotos/dedivan1923
Московский экспортный центр запустил программу по выводу товаров на внутренние маркетплейсы Китая. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Как рассказал руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин, программа будет доступна для 230 компаний, которые смогут разместить свою продукцию на одной из шести площадок.
"Они могут рассчитывать на гарантированные экспортные продажи", – отметил Фурсин.
Уточняется, что финансирование программы возьмет на себя Московский экспортный центр. В программу входит консультирование, сервисная поддержка продаж, рекламные кампании бренда, логистика товаров в КНР, юридическое сопровождение, таможенное оформление и другое.
"Помимо азиатского направления, в этом году активно будут поддерживаться экспортеры, которые решат выйти на европейский рынок при помощи маркетплейсов", – добавил Фурсин.
Заммэра столицы Наталья Сергунина ранее рассказала о рейтинге самых востребованных высокотехнологичных товаров, которые город поставляет за рубеж. В него вошли турбодвигатели, сетевое оборудование, коммуникационная аппаратура, лекарства, легковые автомобили и трансмиссии, компьютеры и их комплектующие.
По ее словам, основными импортерами высокотехнологичных товаров московских компаний считаются страны Западной Европы, СНГ и Восточной Азии. Фурсин, в свою очередь, отметил, что высокотехнологичные товары составляют около 75% от всего несырьевого неэнергетического экспорта города.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: