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Наука

12:28

Москвичам рассказали, что исследуют в технопарке "Красносельский"

наука город

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столичном технопарке "Красносельский", основанном на базе Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО), рассказали о своих основных проектах.

В состав технопарка входят два подразделения ВНИРО, учебный центр пищевых технологий, инжиниринговый центр аквакультуры, группа ИТ-разработки и уникальный комплекс молекулярной генетики. Там работают около 550 человек, примерно 140 из них – кандидаты и доктора наук, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

В материале говорится, что в технопарке "Красносельский" была впервые в мире разработана технология выращивания камчатского краба.

Доктор биологических наук и заместитель директора института по научной работе Вячеслав Бизиков рассказал, что статус технопарка помогает не только эффективно внедрять новые разработки, но и получать обратную связь от потенциальных потребителей научной продукции.

"Технопарк – это место, где встречаются бизнес и наука, открытая площадка для взаимодействия", – приводятся в материале слова Бизикова.

Ранее сообщалось, что Сергей Собянин присвоил статус "Московский инвестор" предприятию по производству напитков и продуктов питания "Вимм-Билль-Данн". Компания существует с 1992 года. Постепенно в нее вошли 20 производственных предприятий, занимающихся выпуском молочных продуктов и напитков, а также центры продаж более чем в 25 городах России и странах СНГ. В 2011 году "Вимм-Билль-Данн" приобрела компания PepsiCo.

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