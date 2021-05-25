Собянин рассказал о внедрении зарубежных инноваций в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Москва активно использует инновации, отработанные в зарубежных странах, заявил Сергей Собянин.

"Я с большим удовольствием слежу за теми инновациями, которые происходят в других городах. Мы стараемся как можно больше опыта других стран переламывать через нашу реальность, действительность и применять в жизни города", – рассказал столичный мэр на пленарной сессии онлайн-форума Smart Cities Moscow.

Собянин отметил, что в состав Московского инновационного кластера входит множество учреждений и организаций, в том числе университеты и технопарки, насыщенные специалистами в области информационных технологий.

"[Они] создают уникальную прокалку для того, чтобы десятки тысяч участников и партнеров взаимодействовали", – уточнил он.

По словам градоначальника, значительное внимание уделяется внедрению искусственного интеллекта, аддитивных технологий и блокчейна.

"Как во всем мире, мы делаем упор и ставку на искусственный интеллект, большие данные, блокчейн, нейроинтерфейсы, 3D-модели. <...> Мы начинаем большой проект проникновения 5G в московское метро, которое является одним из крупнейших в мире. Надеюсь, что это тоже будет уникальный проект", – подчеркнул Собянин.

Он напомнил, что Москва получила международный сертификат в области умного города и цифрового развития, отметив важность такой оценки. По его словам, взгляд извне на организованные процессы необходим для верной оценки уровня развития.

"Это чрезвычайно важно. В условиях огромного потока информации, новаций такой труд, конечно, чрезвычайно важен", – сказал он.

Кроме того, Собянин выразил надежду, что форум Smart Cities Moscow станет ежегодным.

Международный онлайн-форум Smart Cities Moscow объединяет специалистов в сфере умных городов из 20 государств мира. Мероприятие впервые проходит в Москве.

В качестве спикеров форума выступают руководители и члены правительств стран и городов Европы, Северной Америки, Азии, Африки и Ближнего Востока, главы подразделений и практик Всемирного банка, Undesa (Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН), Международного союза электросвязи, а также эксперты самых крупных международных университетов, топ-менеджеры и специалисты ведущих российских и мировых технологических компаний.