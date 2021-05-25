Эксперты из Европы, Северной Америки и Азии станут участниками Smart Cities Moscow

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В столице 25 мая состоится международный онлайн-форум Smart Cities Moscow – мероприятие, которое объединит специалистов в сфере умных городов из 20 государств мира, впервые пройдет в Москве.

Спикерами форума станут руководители и члены правительств стран и городов Европы, Северной Америки, Азии, Африки и Ближнего Востока, главы подразделений и практик Всемирного банка, Undesa (Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН), Международного союза электросвязи, а также эксперты самых крупных международных университетов, топ-менеджеры и специалисты ведущих российских и мировых технологических компаний.

По словам заммэра столицы Натальи Сергуниной, за прошедшие 10 лет город сделал рывок в развитии. Она отметила, что изменения коснулись всех сфер.

"Мы активно применяем передовые технологии и, разумеется, изучаем лучшие практики иностранных коллег. Форум поможет нам объединить усилия – обменяться опытом и наметить возможные шаги по сотрудничеству в этой области", – цитирует Сергунину портал мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что в деловую программу форума вошли три главных направления: инфраструктура и технологии умного города, умный город для жизни, а также устойчивое развитие умного города.

В течение двух дней российские и зарубежные эксперты будут обсуждать внедрение искусственного интеллекта в городские сервисы, электронное правительство, интеллектуальные транспортные системы, развитие кибербезопасности в городской среде.

Ранее сообщалось, что в столице прошел первый Московский международный онкологический форум, в деловой программе которого приняли участие порядка 18 тысяч человек.