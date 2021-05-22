Около 18 тыс человек приняли участие в Московском международном онкологическом форуме

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В столице прошел первый Московский международный онкологический форум, в деловой программе которого приняли участие порядка 18 тысяч человек. Информация о мероприятии была опубликована на mos.ru.

"За два дня состоялось более 100 мероприятий деловой программы. На форуме выступили 349 спикеров, в том числе 52 зарубежных. На выставке было представлено 664 экспоната, на стендах проведено более 600 мастер-классов. Всего деловую программу форума посмотрели и приняли в ней участие около 18 тысяч человек как в онлайн, так и в офлайн-формате", – говорится в сообщении.

Министр правительства Москвы, руководитель столичного Депздрава Алексей Хрипун рассказал, что в рамках форума онкологи, химиотерапевты, гематологи, хирурги, организаторы здравоохранения смогли обменяться опытом.

"В течение этих двух дней участникам были представлены самые передовые московские технологии в области диагностики, лечения, лекарственной терапии. Приятно отметить, что московским специалистам, нашим крупнейшим якорным онкологическим клиникам, было и что показать, и что рассказать иностранным коллегам", – сказал Хрипун.

В числе главных итогов мероприятия – создание Московского онкологического общества и присвоение статуса "московский врач" шести докторам.

Ранее заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что организация онкологической помощи в Москве подвергается активной перестройке за счет внедрения цифровой диагностики и новой методики постановки диагнозов. Она напомнила, что сегодня Москва возглавляет рейтинг российских регионов по применению современных технологий в лечении онкологии и готова делиться накопленным опытом.

