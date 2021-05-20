Ракова рассказала о цифровизации онкологической помощи в столице

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Организация онкологической помощи в Москве подвергается активной перестройке за счет внедрения цифровой диагностики и новой методики постановки диагнозов, заявила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Мы системно работаем над формированием цифровых инструментов сопровождения больных с хроническими заболеваниями и их диспансерного наблюдения. В первую очередь такие системы заработают на больных, которые имеют предонкологические заболевания. Следующее направление – это верификация диагноза. Самый важный этап с точки зрения скорости, потому что от этого зависят все последующие этапы лечения пациента", – сказала она на Московском международном онкологическом форуме в Манеже.
Она пояснила, что в настоящее время столичные власти перестраивают все процессы, связанные с оказанием медпомощи, оказывая особое внимание диагностике и скринингу москвичей. Ракова подчеркнула, что данные изменения не будут иметь значительной роли без формирования единой сквозной системы передачи данных о пациентах.
"В ближайшее время мы запустим по городу единую программу, которая позволит автоматически получать результаты в электронную медкарту: пациенту не нужно будет никуда ходить с бумагами, а врачу это даст возможность в проактивном порядке вызывать пациента на прием для ранней диагностики. Кроме того, без онкоконсилиума выработать наиболее эффективную тактику лечения невозможно. Мы работаем по всем этим направлениям", – уточнила вице-мэр.
Также Ракова напомнила, что сегодня Москва возглавляет рейтинг российских регионов по применению современных технологий в лечении онкологии и готова делиться накопленным опытом.
Ранее Ракова рассказала, что в ближайший месяц в Москве начнут диагностировать людей с наследственными рисками возникновения онкологических заболеваний. По ее словам, группы пациентов с таким риском уже сформированы.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: