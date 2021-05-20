Ракова рассказала о цифровизации онкологической помощи в столице

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Организация онкологической помощи в Москве подвергается активной перестройке за счет внедрения цифровой диагностики и новой методики постановки диагнозов, заявила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Мы системно работаем над формированием цифровых инструментов сопровождения больных с хроническими заболеваниями и их диспансерного наблюдения. В первую очередь такие системы заработают на больных, которые имеют предонкологические заболевания. Следующее направление – это верификация диагноза. Самый важный этап с точки зрения скорости, потому что от этого зависят все последующие этапы лечения пациента", – сказала она на Московском международном онкологическом форуме в Манеже.

Она пояснила, что в настоящее время столичные власти перестраивают все процессы, связанные с оказанием медпомощи, оказывая особое внимание диагностике и скринингу москвичей. Ракова подчеркнула, что данные изменения не будут иметь значительной роли без формирования единой сквозной системы передачи данных о пациентах.

"В ближайшее время мы запустим по городу единую программу, которая позволит автоматически получать результаты в электронную медкарту: пациенту не нужно будет никуда ходить с бумагами, а врачу это даст возможность в проактивном порядке вызывать пациента на прием для ранней диагностики. Кроме того, без онкоконсилиума выработать наиболее эффективную тактику лечения невозможно. Мы работаем по всем этим направлениям", – уточнила вице-мэр.

Также Ракова напомнила, что сегодня Москва возглавляет рейтинг российских регионов по применению современных технологий в лечении онкологии и готова делиться накопленным опытом.

Ранее Ракова рассказала, что в ближайший месяц в Москве начнут диагностировать людей с наследственными рисками возникновения онкологических заболеваний. По ее словам, группы пациентов с таким риском уже сформированы.