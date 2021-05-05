В Москве протестировали умный костюм для строителей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В Москве протестировали умный костюм строителя. С его помощью специалисты оценивали производительность труда по специальностям "каменщик" и "сварщик", говорится в материале портала мэра и правительства Москвы.

Данные, полученные с костюма, позволяют рассчитать соотношения активной работы и бездействия его носителя, определить, нарушил ли тот какие-либо правила безопасности. Кроме того, посмотреть статистику можно как по отдельному рабочему, так и по всей стройплощадке.

"На сервере осуществляется обработка данных, определение выполненных работниками операций с использованием нейросетевых алгоритмов, а также преобразование данных для построения 3D-визуализации действий в режиме реального времени", – объяснил глава департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко.

По мнению главы департамента градостроительной политики Москвы Сергея Левкина, технология позволит, опираясь на анализ, принимать решения, которые в перспективе могут сократить число нарушений правил безопасности и охраны труда, избежать задержек сдачи объектов и прочих издержек.

В конце апреля появилась информация о том, что в столице в пилотном режиме тестируют робота-сортировщика вторсырья. С помощью технологии компьютерного зрения он распознает 42 фракции – по цветам и по материалу. За час машина может отсортировать больше тысячи объектов.

