Собянин анонсировал онлайн-форум Smart Cities Moscow

17:11
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Международный онлайн-форум Smart Cities Moscow, посвященный современной урбанистике, пройдет в столице с 25 по 26 мая, сообщил Сергей Собянин.
"25–26 мая проведем международный онлайн-форум Smart Cities Moscow, посвященный развитию умных городов. Рассмотрим кейсы в сфере цифровых сервисов, транспорта, культуры, связи, экологии. Пригласили больше 50 спикеров, в том числе руководителей крупных компаний и международных экспертов", – написал мэр на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Собянин отметил, что в настоящее время Москва является одним из лидеров рейтинга Smart City Index, опережая Париж, Брюссель и Токио. По итогам 2020 года столица России поднялась на 16 позиций.
"(В Москве – Прим. ред.) создана цифровая экосистема. Горожане могут решить практически любой вопрос в любое время и с любого устройства. В электронном виде на mos.ru доступно более 380 услуг и сервисов, по ключевым вопросам развития Москвы можно высказаться на "Активном гражданине" ag.mos.ru и "Городе идей" crowd.mos.ru ", – подчеркнул мэр.
Кроме того, Собянин напомнил, что в столице работает бесплатная городская сеть Wi-Fi, а для туристов разработан сервис Russpass.
Ранее Собянин подписал постановление, согласно которому ряд государственных услуг будет переведен исключительно в электронный вид. Так, с 10 апреля 2021 года в электронный вид переходят такие услуги, как назначение ежемесячного пособия на ребенка, ежемесячной компенсационной выплаты на возмещение роста стоимости продуктов питания отдельным категориям граждан на детей в возрасте до трех лет и другие.
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