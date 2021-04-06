Собянин подписал постановление о переводе ряда госуслуг исключительно в электронный вид

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому ряд государственных услуг будет переведен исключительно в электронный вид. Документ размещен на портале мэра и правительства столицы.

"В целях внедрения современных принципов использования цифровых технологий, повышения качества, удобства и прозрачности оказания государственных услуг, снижения административных барьеров и сокращения перечня документов, представляемых заявителями, правительство Москвы постановляет осуществить перевод предоставления исключительно в электронный вид следующих предоставляемых (назначаемых) департаментом труда и социальной защиты населения города Москвы государственных услуг (социальных выплат, мер социальной поддержки)", – говорится в сообщении.

Так, с 10 апреля 2021 года в электронный вид переходят такие услуги, как назначение ежемесячного пособия на ребенка, ежемесячной компенсационной выплаты на возмещение роста стоимости продуктов питания отдельным категориям граждан на детей в возрасте до трех лет, а также ежемесячной компенсационной выплаты лицу, которое занято уходом за ребенком-инвалидом или инвалидом с детства в возрасте до 23 лет.

Кроме того, в электронном виде будут предоставляться следующие услуги: назначение ежемесячной компенсационной выплаты на возмещение расходов в связи с ростом стоимости жизни отдельным категориям семей с детьми, назначение ежемесячной компенсационной выплаты на ребенка в возрасте до 18 лет, проживающего в семье, в которой оба или единственный родитель не работают и являются инвалидами I или II группы, и так далее.

Помимо этого, с 30 апреля 2021 года исключительно в электронный вид перейдут такие услуги, как назначение региональной социальной доплаты к пенсии неработающим пенсионерам, предоставление ежемесячной городской денежной выплаты ветеранам труда (ветеранам военной службы), предоставление ежемесячной денежной компенсации на оплату услуг местной телефонной связи ветеранам труда (ветеранам военной службы), предоставление ежемесячной денежной компенсации на оплату услуг местной телефонной связи одиноким пенсионерам, предоставление мер соцподдержки в денежном выражении или в виде социальных услуг, назначение ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно.

С 1 ноября 2021 года в электронном виде будет еще ряд услуг: постановка отдельных льготных категорий граждан, нуждающихся в санаторно-курортном лечении, на учет для получения бесплатной санаторно-курортной путевки в соответствии с нормативными правовыми актами Москвы; постановка федеральных льготных категорий граждан, нуждающихся в санаторно-курортном лечении, на учет для получения бесплатной санаторно-курортной путевки и другие. Контролировать выполнение постановления будет заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Ранее сообщалось, что на портале государственных услуг теперь можно получить выписку о назначенных мерах соцподдержки.

По словам замглавы Минтруда Алексея Скляра, граждане, которые дали согласие на проактивное информирование, смогут получать информацию о доступных им мерах поддержки по ходу наступления жизненных событий. Выписка будет содержать персонифицированную детальную информацию о каждой из назначенных мер поддержки.