Россияне смогут получить выписку о назначенных мерах соцподдержки на портале госуслуг

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На портале государственных услуг теперь можно получить выписку о назначенных мерах соцподдержки, рассказали в пресс-службе Минтруда.

"Информацию о назначенных мерах социальной поддержки можно получить в виде единой выписки. Теперь сведения об установленных пенсиях, пособиях, социальных выплатах, компенсациях, субсидиях и иных выплатах можно получить на портале госуслуг", – говорится в сообщении.

По словам замглавы Минтруда Алексея Скляра, граждане, которые дали согласие на проактивное информирование, смогут получать информацию о доступных им мерах поддержки по ходу наступления жизненных событий. Выписка будет содержать персонифицированную детальную информацию о каждой из назначенных мер поддержки.

Отмечается, что такие сведения могут пригодиться для расчета доходов и для проверки ранее начисленных выплат. По расчетам ведомства, в 2021 году сервисом могут воспользоваться свыше 1 миллиона россиян.

Ранее правительство продлило до конца 2021 года особый порядок предоставления госуслуг. Наиболее востребованные из них по-прежнему можно будет получить в дистанционном режиме, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.