В Москве прорабатывают технологию ремонта трамвайных путей без остановки движения

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Столичные власти прорабатывают технологию ремонта трамвайных путей, которая позволила бы не останавливать движение на участке, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
По его словам, в настоящее время пересматривается процесс работы всей сети.
"Например, мы прорабатываем технологию ремонта трамвайного пути без остановки движения на всем участке в обе стороны — при ремонте участка одного пути трамвай будет через накладные временные стрелки проезжать этот участок по соседнему, второму пути (в реверсивном движении)", – рассказал Ликсутов в телеграм-канале департамента транспорта.
Он отметил, что нововведение позволит не останавливать движение на больших участках сети и ремонтировать трамвайную инфраструктуру незаметно для жителей столицы.
А в будущем, по его словам, планируется привести трамвайные пути в такое состояние, чтобы частый ремонт больше не понадобился.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что обновление столичного трамвайного парка будет полностью завершено к 2024 году. По его словам, через три года на линиях будут курсировать только составы нового поколения.
Кроме того, мэр сообщил о планах по обновлению парка столичного общественного транспорта в 2021 году. Так, планируется поставка 337 вагонов метро, 109 трамваев и свыше 800 автобусов большой вместимости. Кроме того, планируется поставка 400 электробусов.
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