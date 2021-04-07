Собянин рассказал об обновлении столичного трамвайного парка

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К 2024 году столичный трамвайный парк будет полностью обновлен, на линиях будут курсировать только составы нового поколения, сообщил Сергей Собянин.

"За последние 10 лет мы обновили трамвайный парк почти на 80%. На маршруты выходят высокотехнологичные составы с удобным для посадки пассажиров низким полом, тихим ходом и легкой системой управления. Через три года на линиях будут только трамваи нового поколения", – написал мэр Москвы на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Он отметил, что регулярное трамвайное движение в столице было запущено 7 апреля 1899 года с открытием первого электропарка на Башиловке. При этом вагоны на конной тяге продолжали ходить до 1911 года.

"Самым популярным транспортом трамваи стали к началу 1930-х годов. Ежедневно на них ездила почти треть горожан. Сегодня, несмотря на массу альтернатив, москвичи по-прежнему любят рельсовый транспорт. Для мегаполиса он незаменим", – добавил Собянин.

Ранее Собянин сообщил о планах по обновлению парка столичного общественного транспорта в 2021 году. Так, планируется поставка 337 вагонов метро, 109 трамваев и свыше 800 автобусов большой вместимости. Кроме того, планируется поставка 400 электробусов.