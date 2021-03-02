Регулярные речные перевозки планируют наладить в Москве к 2024 году

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Власти Москвы планируют наладить регулярные перевозки пассажиров по Москве-реке в течение двух-трех лет. Об этом заявил руководитель столичного департамента транспорта Максим Ликсутов в эфире телеканала "Россия 24".
"Мы начали работать над речными перевозками. Мы очень рассчитываем, что в ближайшие, может быть, два-три года в Москве появятся регулярные речные перевозки по Москве-реке", – поделился специалист.
По словам Ликсутова, речь идет не только о туристических речных трамваях. Перевозки будут выполнять и транспортную функцию.
Проезд от одного берега реки до другого займет порядка пяти-семи минут. Оплата проезда, как ожидается, будет оформлена через городские билеты и транспортные карты "Тройка", при этом тарифы пока неизвестны.
В феврале сообщалось, что летняя навигация на Москве-реке стартует 24 апреля. Примечательно, что Рыбинский шлюз начнет пропускать суда в воскресенье, 25 апреля. Дата открытия навигации установлена в соответствии с распоряжением Федерального агентства морского и речного транспорта (ФАМРТ).
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